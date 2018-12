publié le 04/12/2018 à 20:11

Il a choisi de décliner l'invitation à Matignon. Favorable au dialogue, Benjamin Cauchy l'affirme : les conditions n'étaient pas réunies. "La première (raison), nous ne souhaitions pas être les marionnettes d'une communication politique sans issue. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité. Il y a eu des intimidations, des insultes et des menaces de mort", explique-t-il.



Des menaces qui selon lui viendraient de l'intérieur du mouvement des "gilets jaunes". Et Benjamin Cauchy n'est pas le seul à en être la cible. Depuis une tribune diffusée le 2 décembre, où ils appelaient à négocier avec le gouvernement, plusieurs représentants des "gilets jaunes" sont victimes d'intimidation.



C'est le cas notamment de Jacline Mouraud qui affirme avoir été contrainte de refuser l'invitation à Matignon. "Il y avait eu un appel pour m'empêcher de me rendre à ce rendez-vous, de certains anarchistes qui ne veulent pas que nous trouvions des solutions aux problèmes que nous vivons aujourd'hui (...) Il y a eu la publication de mon adresse personnelle, le nom de mes enfants", raconte-t-elle.



Des menaces qui l'ont poussé à prendre des mesures. Aujourd'hui, Jacline Mouraud affirme ne plus jamais se déplacer seule, par sécurité. Si certains au sein du mouvement refuse la désignation de représentants, elle estime que c'est indispensable afin de porter leurs revendications jusqu'à la table du gouvernement.