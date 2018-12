publié le 04/12/2018 à 07:39

Le rendez-vous prévu ce mardi 4 décembre entre Édouard Philippe et des représentants des "gilets jaunes" pourrait tourner à la pantalonnade. Et pour cause, un seul membre du mouvement se dit pour le moment prêt à se rendre à Matignon. Si les pourfendeurs de la hausse de la fiscalité sur les carburants assuraient dans une tribune récente être ouverts au dialogue, certains se disent désormais menacés par d'autres manifestants.



C'est notamment le cas de Jacline Mouraud, qui dit recevoir insultes, messages violents, photomontages blessants... Cette figure de proue du mouvement de contestation, apeurée, ne se rendra pas chez Édouard Philippe. "C'est même pas la peine. Je ne me rendrai pas au rendez-vous et je ne suis pas la seule", explique au micro de RTL le Bretonne de 51 ans, dont l'adresse personnelle a été publiée sur internet par des individus mal intentionnés.



"Tous ensemble pour aller chercher Jacline"

L'égérie du mouvement de contestation qui a débuté le 17 novembre explique subir des menaces de la part de son propre camp : les "gilets jaunes". "Heureusement qu'ils ne se présentent pas devant mon domicile. Mais une personne a quand même été capable de dire : 'Tous ensemble pour aller chercher Jacline", confie-t-elle.

Un membre des "gilets jaunes libres", frange modérée du mouvement, déplore hors micro les menaces et les pressions dont il ferait l'objet sur Facebook ou par téléphone. À tel point, affirme-t-il, que cela devient un jeu très dangereux.



Ces "gilets jaunes" ont le droit à une protection, qui leur sera assurée s'ils le souhaitent. Mais il n'est pas sûr, dans ce contexte, qu'ils en fassent la demande.