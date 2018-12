et Octave Odola

Certains représentants des "gilets jaunes" ont été menacés de mort ces derniers jours. Deux des dix "gilets jaunes libres", qui ont signé hier une tribune dans le JDD pour tendre la main au gouvernement, craignent pour leur sécurité.



Les menaces, émanant d'autres "gilets jaunes", se multiplient sur Internet. "On publie nos adresses sur Internet, on s'attaque à nos enfants. Heureusement qu'ils ne se présentent pas encore à mon domicile", s'inquiète Jacline Mouraud, à l'origine du mouvement de contestation avec une vidéo postée il y a quelques semaines.

Un seul "gilet jaune" se dit prêt à rencontrer le Premier ministre, malgré les insultes et les menaces. "Il faut parler. On fait de la diplomatie. Si Édouard Philippe comprend ma colère, je lui présenterai mes solutions sur les taxes et sur une revalorisation du SMIC", détaille David Tan, un chauffeur de taxi nantais.

Justice - Plus de 360 personnes ont été placées en garde à vue à la suite des violences et des dégradations perpétrées à Paris le week-end dernier. Près de 140 prévenus ont été déférés au parquet de Paris ce lundi 3 décembre. Une cinquante d'entre eux sont jugés dès aujourd'hui.



Pénurie - De nombreuses stations-service bretonnes sont en rupture de stock, les dépôts étant bloqués depuis près d'une semaine par les "gilets oranges", des entrepreneurs du bâtiment. Le préfet du Finistère a pris des mesures de restriction. Désormais, les automobilistes ne peuvent prendre que 20 euros de carburant par jour.