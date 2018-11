"Gilets jaunes" : Wauquiez demande à Macron un référendum sur sa politique

publié le 28/11/2018 à 11:05

Emmanuel Macron "n'a toujours pas compris" le mouvement des "gilets jaunes". Voici le diagnostic fait par Laurent Wauquiez, après le discours du président de la République sur le cap à fixer sur la transition énergétique.



Le président des Républicains a demandé au chef de l'État de soumettre sa politique écologique fiscale à un référendum, pour "rendre la parole aux Français" et "sortir de cette impasse" avec les "gilets jaunes". "On est dans une situation de blocage lourde. Pour sortir de ce blocage, il faut rendre la parole aux Français", a-t-il ajouté sur Cnews.

Laurent Wauquiez estime que "dans le programme de la présidentielle, Emmanuel Macron n'a jamais donné les montants de hausses de taxes qu'il prévoyait. (...) La seule chose qui était mise, c'était la convergence de la fiscalité entre le diesel et l'essence. On est bien au-delà, et il a considérablement durci et rendu plus brutale la trajectoire sur la fiscalité sur le carbone".

Il faut donc sortir de cette impasse Laurent Wauquiez Partager la citation





Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait donc le constat suivant : "Il faut donc sortir de cette impasse. Le président défend une écologie qui est une écologie par les taxes. Je pense que c'est une erreur mais c'est un débat qui doit avoir lieu. Puisque ce débat n'était pas posé dans la campagne présidentielle, qu'il n'a pas clairement dit à ce moment-là l'intensité de ce qu'il voulait, il faut donc une consultation des Français. Cela passe pour moi par un référendum. C'est l'outil de la Ve République".