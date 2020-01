La vidéo a été prise près de la gare de l'Est, à Paris, samedi 18 janvier.

publié le 19/01/2020 à 12:02

Des images qui ne risquent pas d'estomper la vague de critiques contre les forces de l'ordre. Une nouvelle vidéo de violences policières, prise lors lors de l'interpellation d'un manifestant en marge de la manifestation des "gilets jaunes", a provoqué l’émoi des internautes sur les réseaux sociaux ce samedi 18 janvier. Retweetée près de 3.000 fois, elle montre un policier qui frappe un homme au sol, déjà immobilisé et le visage en sang.

Alors que la caméra prise pour prendre cette vidéo se trouve derrière un barrage de police, les images montrent clairement qu'un membre des forces de l'ordre assène plusieurs coups au visage de l’homme qui n’est apparemment pas en mesure de se débattre et qui ne semble pas être un danger.

Durant cette séquence, qui a suscité de nombreux commentaires de la part des internautes, on peut également entendre une femme interpeller un autre policier : "Vous avez vu votre collègue? Regardez ce qu'il fait" lui dit-elle.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique" et confiée à l'IGPN, la police des polices. Une "enquête administrative interne a également été confiée au service d'évaluation et de contrôle" afin "de faire toute la lumière sur cette action", a déclaré la préfecture de police. Selon nos informations, une enquête est également ouverte auprès de direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC).

