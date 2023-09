VIDÉO - Coupe du monde rugby : Greenpeace critique le sponsoring de TotalEnergies

L'association environnementale Greenpeace a publié une vidéo intitulée "TotalPollution : le sale jeu des énergies fossiles", dans laquelle elle s'attaque au géant, sponsor secondaire de la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera en France, à partir du 8 septembre prochain.

À travers cette vidéo, Greenpeace vise toutes les entreprises du secteur des énergies fossiles qui "sponsorisent des événements sportifs pour redorer leur image". En fin de vidéo, on peut ainsi voir une marée d'essence remplir le stade et le noyer. Et l'association d'expliquer que "ces multinationales produisent l'équivalent d'un stade rempli de pétrole toutes les 3 heures et 37 minutes."

Par la suite, des images de catastrophes naturelles sont montrées tour à tour : incendies, tempête ou encore marée noire. Là encore, Greenpeace accuse l'industrie des énergies fossiles "d'activités criminelles et climaticides."

TotalEnergies avait également déposé sa candidature pour être sponsor des JO Paris-2024. Mais, dans une lettre au Comité d'organisation, Anne Hidalgo avait rappelé l’engagement de Paris pour "que ce projet soit exemplaire sur le plan environnemental", sans jamais citer le géant.

