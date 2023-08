Coupe du Monde de rugby : le calendrier des matchs du XV de France

Les derniers ajustements de Fabien Galthié semblent avoir porté leurs fruits, le XV de France s'est largement imposé dimanche 27 août face à l'Australie (41-17) pour sa dernière répétition avant le Mondial. Une victoire facile, de quoi emmagasiner de la confiance pour nos Bleus, après deux mois de préparation où ils auront tout de même essuyé une défaite en Écosse (25-21) et perdu de précieux atouts, notamment l'ouvreur Romain Ntamack.

"Depuis trois ans et le tirage au sort, on sait que cette Coupe du monde commence pour nous le 8 septembre contre les All Blacks", a déclaré Fabien Galthié en conférence de presse. C'est en effet par cette rencontre hautement symbolique que la France, pays hôte, ouvrira la Coupe du monde de rugby 2023. Un match déjà capital pour bien entrer dans la compétition et frapper fort dans ce groupe A, composé également de l'Uruguay, l'Italie et la Namibie.

Dates, horaires, lieux... Voici le calendrier complet des matchs du XV de France dans cette phase de poules :

- 8 septembre à 21h15 : France - Nouvelle-Zélande, Stade de France, Saint-Denis.

- 14 septembre à 21h : France - Uruguay, Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq.

- 21 septembre à 21h : France - Namibie, Stade Vélodrome, Marseille.

- 6 octobre à 21h : France - Italie, Parc Olympique lyonnais, Décines-Charpieu.

Les cas de figure pour la phase à élimination directe

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. Si la France termine première de son groupe, elle disputera son quart de finale contre le deuxième du groupe B, le 15 octobre à 21h, au Stade de France. Si nos Bleus terminent deuxième du groupe A, ils joueront contre le premier du groupe B, la veille, le 14 octobre à 21h, également au Stade de France. Les demi-finales auront lieu les 20 et 21 octobre à 21h au Stade de France, tout comme la finale, le 28 octobre à 21h.

