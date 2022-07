VIDÉO - "Capital" : ce couple s’est endetté de 74.000 euros, et finit avec un simple trou dans son jardin

C’est du jamais vu dans le secteur de la piscine. Le chiffre d'affaires des professionnels a augmenté de 32 % l'année dernière. Un marché boosté par les confinements successifs et une baisse des prix. Mais, entre les mille-quatre-cents fabricants, la concurrence est féroce.

Certains petits nouveaux du secteur misent tout sur des nouveaux concepts qui font baisser les prix des piscines, avec, par exemple, le recyclage de conteneurs maritimes, pour des bassins plus solides, plus esthétiques ou encore plus rapides à installer, et surtout deux fois moins chères. Chez les leaders de marché, on mise tout sur l'innovation pour rester compétitif.

Installer une piscine chez soi ferait grimper la valeur de votre maison de 20 % en moyenne, mais attention aux arnaques et mauvaises affaires, une famille s'est endettée de 74.000 euros pour construire une piscine, dont ils ne voient toujours pas la couleur. Aussi, le fisc veille à ce que vous acquittiez bien de vos taxes. Il recherche les maisons disposant d'une piscine, par satellite.

Autre plaisir de l'été, la pergola, dont les ventes ont augmenté de 25 % en 2021. Les premiers prix commencent à 1.000 euros, mais les modèles les plus onéreux sont vingt fois plus chers. Également, avec le contexte international, les prix de l’aluminium s’envolent et il est même parfois difficile de s’en procurer.

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 24 juillet 2022 sur M6 dans Capital.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info