Roubaix : des jeunes appellent les pompiers pour remplir leur piscine

Quand le culot et la bêtise n'ont plus de limite, ça donne une histoire à peine croyable à Roubaix, dans le Nord. Mercredi 20 juillet, une bande de jeunes a appelé le numéro des pompiers pour un départ de feu. En réalité, ces derniers voulaient que les pompiers remplissent leur piscine gonflable.

Les soldats du feu avaient été sollicités au départ pour un incendie sur un bâtiment municipal. Sur place, ce groupe de jeunes a donc fait cette demande pour le moins inattendue. Ils pensaient peut être que les lances à incendie leur permettraient de se rafraichir à moindre frais.

"Arrivés sur les lieux, il n'y avait aucun incendie mais les sapeurs pompiers ont vu ces jeunes qui leur ont demandé de remplir leur piscine. Évidemment, ils ont refusé et ont quitté les lieux (...) C'est un comportement incompréhensible car ça mobilise des engins et du personnel qui sont bien utiles ailleurs", commente Christian Belpaire, directeur général du pôle sécurité et qualité de vie de la ville de Roubaix. "C'est d'autant plus incompréhensible parce que la ville engage des moyens cet été avec des piscines éphémères dans les quartiers", déplore-t-il.

Mais le culot de ces jeunes ne s'est pas arrêté là. Face au refus des pompiers, ces derniers n'ont pas hésité à proposer un billet de 100 euros en échange du remplissage de la piscine gonflable, qui a finalement été saisie. Il n'y a pas eu d'interpellations, mais ce genre de comportement est en théorie passible de prison et de 30.000 euros d'amende.

