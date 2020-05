Var : les patrons d’une supérette refusent de vendre des masques par solidarité

Un masque en tissu, lavable et réutilisable.

publié le 08/05/2020 à 21:22

À Revest-les-Eaux, une commune proche de Toulon dans le Var, Carole et Claude, gérants d’une supérette, refusent de vendre des masques contre le coronavirus. Le couple estime qu’il serait "aberrant de faire de l'argent sur une cause commune (...) tant que les soignants et les aidants de la région ne sont pas tous équipés".



Leur supérette est la seule qui dépanne les habitants du coin en produits de première nécessité. "Pour nous, il est impensable de profiter d'une situation sanitaire sans précédent au détriment de gens qui risquent leur vie, chaque jour, pour nous sauver. Nous, nous sommes moins exposés, alors pensons un peu aux autres", argumente Claude auprès du Parisien.

Il rajoute : "Nos clients nous soutiennent en général dans cette démarche. Les moins altruistes ne comprennent pas… Ben, tant pis."