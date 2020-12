Var : en 2020, le natto de Laurent Villate a rencontré le succès

publié le 24/12/2020 à 07:55

Depuis le début de l'épidémie, les ventes de Natto ont été multipliées par deux. Ce soja fermenté qui dégage une forte odeur est un aliment prisé par les Japonais, notamment car nettoie les artères et, aujourd'hui, pour des vertus insoupçonnées.

Il s'agit d'un ferment extrêmement chargé en vitamine K et, selon une étude rapportée par The Guardian, les cas les plus graves de coronavirus présentent justement une carence de cette vitamine.

Dans le Var, Laurent Villate, passionné de culture japonaise, cherche depuis des années la bonne recette dans son laboratoire. En 2020, ses ventes ont connu un pic au moment où la pandémie a débarqué en France.

"L'épicerie japonaise a Paris a fermé pendant le premier confinement, explique Laurent Villate. Les Japonais qui achetaient dans cette épicerie ont acheté chez nous et se sont rendu compte que ce qu'on faisait était meilleur et ils sont restés fidèles."

Un produit peu ragoutant pour les Occidentaux

Pour le moment, il n’y a pas de preuves formelles que le natto et sa vitamine luttent efficacement contre le coronavirus. D’ailleurs Laurent Villate, honnête passionné de la culture nippone ne met pas du tout cet argument en avant, lui-même n'y croit pas trop.

Mais certains clients, n’ayant pas d’autre traitement préventif sous la main, l’ont considéré comme un médicament miracle. Le produit plaît beaucoup aux franco-japonais, moins aux occidentaux. Entre l’odeur et l’aspect filandreux du produit, le mélange est peu ragoûtant au premier abord pour un non initié.

Dans le restaurant nippon le plus "coté" de Marseille, le Tabi, sur la corniche le chef explique comment cuisiner cette protéine fermentée. Ippei Uemura, le plus Marseillais des chefs japonais, précise que le natto est un accompagnement que l’on met sur le riz, les pâtes et essaye de trouver des recettes pour faire aimer ce produit aux Français.

Lui aussi connaît les vertus médicinales de ce ferment. "Le natto nettoie le cholestérol dans les veines et artères, explique-t-il. Ce n'est pas un médicament, mais à l'ouest, où il est très consommé, il y a moins de coronavirus". L'hypothèse reste à confirmer, mais a déjà enjolivé l’année 2020 de Laurent Villate, l’un des seuls producteurs Français.