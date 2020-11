Album RTL de l'année 2020 : découvrez les 5 finalistes

publié le 18/11/2020 à 09:00

Il y a deux semaines, RTL vous présentait les 12 disques en lice pour le prix de l'Album RTL de l'année 2020. Vous avez été plus de 65.000 à voter sur notre site RTL.fr, c'est un record historique ! Maintenant, place à la finale, nous avons les noms des 5 finalistes...

- Benjamin Biolay avec son Grand Prix

- Julien Doré et son album aimée

- Grand Corps Malade et son Mesdames

- Patrick Fiori et son disque Un air de famille

- Vianney et son album N'attendons pas

Dès aujourd'hui, ces 5 albums vont être confiés à un jury d'auditeurs chargés d'élire l'Album RTL 2020, en partenariat avec l'hebdomadaire Télé Loisirs... RTL révélera le nom du lauréat, dans l'émission Laissez-vous tenter, le 7 décembre prochain. Ce sera le 15ème vainqueur. Il succèdera à Alain Souchon qui avait remporté le trophée l'année dernière.