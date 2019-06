publié le 26/06/2019 à 17:45

La situation est critique dans le Valenciennois. Les réserves sont au plus bas dans les châteaux d'eau et au robine. Les habitants, comme Sabine, ont vu la pression nettement diminuer. "On a pas de pression, on n'a pas d'eau du tout. À partir de 7h30 (du soir), on a plus d'eau".

Un phénomène lié à la vague de chaleur, à la coupe du monde de football à Valenciennes et aggravé par les ouvertures intempestives de bornes à incendie. Une quinzaine mardi 25 juin, dans le secteur. "En 48 heures, la consommation d'eau sur le Valenciennois a augmenté de 30%, soit 8.000 m3 par jour. (...) Cela fait presque trois piscines olympiques par jour", calcule Renaud Camus, directeur de l'agence Suez du Nord, qui en appelle au civisme des habitants en réduisant "leur consommation au strict nécessaire".

De leur côté, les autorités comptent sur une petite baisse des températures ce mercredi dans le Nord, pour récupérer quelque mètres cubes d'eau.