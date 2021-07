Vaccin contre le coronavirus : comment modifier son 2e rendez-vous

Pour composer avec l'arrivée des vacances d'été et le ralentissement du rythme de vaccination, les règles évoluent. Ces dernières semaines, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé deux changements majeurs : un raccourcissement du délai minimum entre les deux injections pour les vaccins Pfizer et Moderna, et la possibilité de recevoir sa seconde dose dans un centre de vaccination différent du premier.

La deuxième injection devait, jusqu'alors, être programmée 39 à 42 jours après la première piqûre. Le changement, acté dans une note urgente de la Direction générale de la santé (DGS-URGENT) du 18 juin, permet à présent de compléter sa vaccination dans un intervalle plus large, qui va de 21 à 49 jours après avoir reçu sa première dose.

Une "modification provisoire et exceptionnelle" dont l'objectif est de "permettre à chacun de

concilier départ en vacances et injections dans un même lieu". En somme : ne pas voir des rendez-vous pour des deuxièmes doses annulés car ils tomberaient en même qu'un voyage prévu.

Changer de lieu de vaccination

Mais depuis cette communication de la DGS, les règles de vaccination ont à nouveau été assouplies. À partir de ce lundi 5 juillet, il est en effet possible de se faire vacciner sur un lieu différent que celui où l'on a reçu sa première dose. "Y compris dans les zones de vacances où vous seriez amenés à vous rendre", a précisé Olivier Véran.

Pour ce faire, la procédure ne varie pas par rapport aux premières prises de rendez-vous. Si une seconde injection avait déjà été programmée, il faut logiquement l'annuler, puis reprendre rendez-vous, via Doctolib ou une autre plateforme en ligne, sur la plateforme officielle du gouvernement ou par téléphone. Sur Doctolib, il faudra dans ce cas préciser qu'il s'agit d'une deuxième injection.

Formulaire d'inscription sur Doctolib Crédit : Capture d'écran

Avancer sa deuxième dose

La procédure est tout aussi simple pour avancer la date de sa deuxième injection. Plutôt que d'annuler, il faudra cette fois-ci choisir de déplacer l'injection. Sur Doctolib, cela se fait en cliquant sur son rendez-vous à venir, puis sur "déplacer le rdv". Contrairement aux premières heures de la vaccination, un nombre important de créneaux sont à présent disponibles. À noter qu'il faut, quoi qu'il en soit, attendre 21 jours avant la deuxième injection.

La modification d'une prise de rendez-vous sur Doctolib. Crédit : Capture d'écran

S'agissant du vaccin AstraZeneca, le délai reste de 12 semaines. Après avoir étudié la possibilité de raccourcir cette période, notamment pour faire face au variant Delta, la Haute autorité de santé (HAS) a estimé que "le rapprochement des deux injections (...) diminuerait l’efficacité de la protection offerte par le vaccin post deuxième dose".