Vaccin contre le coronavirus : quel est le calendrier pour la 3e dose ?

La Haute autorité de santé a validé ce mardi 24 août le principe d’une troisième dose de vaccin anti-covid. Toutes les personnes vaccinées âgées de plus de 65 ans sont concernées et se verront donc proposer cette dose de rappel. Elle doit se faire six mois après la deuxième injection ou la dose unique si vous avez déjà eu la Covid-19. Cette 3e injection se fera à partir de septembre, avec un calendrier précis.

Ce seront d'abord les résidents d’Ehpad qui recevront leur troisième dose à partir du 10 septembre. Ensuite, mi-septembre, les troisièmes doses ouvriront aussi aux plus de 80 ans et aux patients très à risque de faire des formes graves de la Covid-19, par exemple des malades du cancer sous traitement. Enfin, pour les plus de 65 ans, les rappels commenceront plutôt fin octobre.

Concernant la prise de rendez-vous, les établissements vont s'en charger pour les Ehpad mais pour les autres, ce sera sur les sites de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib. Vous pourrez aussi faire le rappel chez votre médecin. Les premiers rendez-vous pourraient d'ailleurs être ouverts dès la semaine prochaine.

À noter que la Haute autorité de santé recommande aussi une seconde injection d’un vaccin anti-covid Pfizer ou Moderna pour celles et ceux qui ont été vaccinés avec une dose unique.