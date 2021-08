Vaccin contre le coronavirus : 3e dose recommandée pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles

La Haute Autorité de santé recommande dans un avis publié ce mardi 24 août une 3e dose du vaccin contre le coronavirus pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. La HAS propose ainsi "l’administration d’une dose de rappel pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour toutes les personnes présentant des comorbidités augmentant le risque de formes graves et de décès dus au Covid-19".

La veille, Olivier Véran avait indiqué avoir anticipé cette recommandation et avoir demandé à ses services de se préparer à cette 3e injection aux personnes concernées. Le gouvernement devrait donc sans surprise suivre l'avis de la HAS.

L'autorité propose également de "simplifier le parcours vaccinal" des personnes concernées "en administrant le vaccin contre la grippe et celui contre la Covid de manière concomitante" à partir de fin octobre.