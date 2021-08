Coronavirus : la 3e dose de vaccin n'est "pas la priorité", affirme un infectiologue

Le Premier ministre Olivier Véran puis la Haute autorité de santé ont tour à tour confirmé qu'une troisième dose de vaccin contre le coronavirus sera administrée à partir du mois de septembre pour les personnes de plus de 65 ans et les plus fragiles. Invité de RTL Midi ce mercredi 25 août, Robert Sebbag, infectiologue à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a affirmé que cette troisième dose n'était "pas la priorité", rappelant que l'urgence restait de convaincre les personnes non-vaccinées d'aller faire leur première injection : "Si on veut vraiment arrêter la circulation de ce virus, il faut réserver les doses aux 20% de personnes à risques dans notre pays, qui ne sont pas vaccinées".

"Au mois de septembre et une fois le problème des personnes n'ayant pas reçu leur première dose résolu, il faudra que les Français aillent effectuer des tests sanguins avant de savoir si une troisième dose est nécessaire pour eux, car tout le monde n'a pas la même réaction immunitaire", a-t-il précisé, ajoutant que "sur certaines personnes, le vaccin peut être efficace 6 mois et sur d'autres un an".

Interrogé sur la situation en Israël, qui connaît une flambée épidémique inquiétante due au variant Delta, alors que le pays a été le premier à vacciner, puis à administrer une troisième dose à la population de plus de 60 ans avant de l'ouvrir aux plus de 30 ans ce mardi 24 août, l'infectiologue s'est montré très rassurant : "Il s'agit beaucoup de jeunes, asymptomatiques. Les cas à l'hôpital n'ont pas explosé et la mortalité non plus, c'est cela le plus important", a-t-il rappelé.