Alors qu'Olivier Véran et la Haute Autorité de santé ont annoncé cette semaine qu'une troisième dose de vaccin serait nécessaire à partir du mois de septembre pour les plus de 65 ans et les plus vulnérables, Jean-François Delfraissy, a considéré que, s'il "est un peu tôt" pour étendre cette troisième dose à tous les Français, cela se fera très probablement : "mon sentiment personnel est qu'on va vers une troisième dose pour toute la population vaccinée", a avancé le président du Conseil scientifique, invité de France 2 ce mercredi 25 août.

Une troisième dose dont le but sera bien de "re-stimuler la réponse immunitaire", selon le médecin, qui a rappelé que les vaccins actuels protègent bien des formes graves de la maladie mais un peu moins des risques d'infection.

Pour rappel, plus de 70% de la population française a reçu déjà un schéma vaccinal dit "complet" à l'heure actuelle, c'est à dire deux doses de vaccin et une dose pour le Janssen. Invité de BFM TV et RMC ce mardi 24 août, le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a par ailleurs confirmé "une petite décrue" de la 4e vague, ajoutant que ce n'était en revanche "pas la marée basse", alors qu'Olivier Véran estimait lundi sur la même chaîne que le pic de la 4e vague allait bientôt être atteint dans les hôpitaux.