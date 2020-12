Déconfinement : Roselyne Bachelot a-t-elle perdu la bataille des arbitrages ?

publié le 11/12/2020 à 14:12

Le monde de la culture va devoir se montrer patient, une nouvelle fois... Et Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est dans une délicate position pour ce qui est de son influence sur cette stratégie du déconfinement. La ministre a tenté de démontrer que la réouverture des salles de spectacle ne mettait pas la vie des Français en danger... Une position difficile pour celle qui a aussi été ministre de la Santé.

Le Premier ministre, Jean Castex, lui a donc laissé, ce vendredi 11 décembre au matin, l'occasion d'annoncer une des rares bonnes nouvelles de cette séquence : 35 millions d'euros d'aides supplémentaires pour les cinémas et le monde du spectacle.

"C'est faux de dire qu’elle perd tous ses arbitrages", confie un conseiller qui rappelle que Roselyne Bachelot a obtenu "2 milliards dans le plan de relance". En privé, Emmanuel Macron promet qu'il y aura bien une clause de revoyure tout début janvier pour décider au plus vite si les théâtres, les cinémas ou les musées peuvent rouvrir le 7.

Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé la veille Jean Castex. "Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public", a-t-il justifié. Cette mesure concerne aussi "l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos", a indiqué Jean Castex, alors que le 15 décembre devait marquer la réouverture des salles de sport pour les mineurs.