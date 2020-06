Vacances : la SNCF lance l'opération "TER de France" pour l'été

publié le 12/06/2020 à 15:18

La France, terre de contrastes et de gastronomie, devrait être la principale destination de vacances des Français durant l’été. Pour en profiter, la SNCF lance une opération séduction, bien que pour l’instant la menace du coronavirus refroidit les voyageurs. Certains TGV peu remplis ont dû être annulés, mais la compagnie a décidé de mettre en avant les charmes du TER.

"Il fallait des mesures inédites pour redonner à nos concitoyens la confiance et le goût de se déplacer avec nos trains régionaux", explique sur RTL Frank Lacroix, directeur général TER à la SNCF à propos de l’opération TER de France.

Une manière de répondre au coup d’arrêt provoqué par la Covid-19, et l’opportunité de profiter du fait que "9 français sur 10 cette année prendront leurs vacances en France". "L’opération qui s’appelle 'TER de France', lancée entre la SNCF et toutes les régions, va nous permettre d’ouvrir en grand à la fois la porte de nos territoires et de nos trains", affirme-t-il.

Un accès gratuit aux abonnées, des petits prix

Généralement synonyme de déplacements professionnels en semaine, le TER veut saisir l’occasion pour redorer son image et s’en offrir une nouvelle. La SNCF va donc proposer "une carte interactive, digitale, qui va regrouper des centaines de destinations touristiques à découvrir en TER".

"En quelques clics vous pourrez faire votre choix sur tout le territoire français, et accéder au moyen de transport en TER pour s’y rendre de manière fiable et sereine", détaille Frank Lacroix. Il annonce aussi deux millions de billets à petits prix déployés sur toute la France à moins de 10 euros.

Par ailleurs, les abonnés TER à l’année auront un accès libre et total au réseau TER dans toute la France en juillet et en août. De plus, un "Pass jeunes TER de France" va être mis en place, il va permettre aux jeunes "pour 29 euros pour un mois, de voyager où ils veulent, quand ils veulent, sur toutes les lignes de France".