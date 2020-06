Les sites les plus dépaysants de France

et Thomas Hugues

publié le 12/06/2020 à 13:00

Comment se croire dans le grand canyon américain ou sur une île tropicale sans prendre l’avion ? Nos invités Amanda Kéravel, rédactrice en chef du Guide du Routard et Gavin’s Clemente-Ruiz, chroniqueur et voyageur au Routard ont déniché les destinations françaises qui ressemblent à d’autres pays, des lieux où on peut se croire à l’étranger tout en restant en France.

Dans quelle région de France partir si l'on souhaite trouver un paysage similaire à l'Ecosse ? Qu'est-ce que le '' Colorado provençal '' ? Pourquoi le Cap Blanc Nez fait-il penser à l'Irlande ? Quelle est la particularité du Cap Gris Nez en Bretagne ? Dans quelle région française faut-il se rendre pour se croire dans la région de Cappadoce en Turquie ?



Nos invités nous emmènent également découvrir les 100 000 m² du marais poitevin, que l'on surnomme la '' Venise verte '', un paysage qui ressemble à s'y méprendre aux bayous de Louisiane.