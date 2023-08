De plus en plus de Français optent pour l'échange de maisons, qui permet de réduire considérablement l'une des plus grosses dépenses du budget vacances. Pourtant, il n'est pas simple de laisser son domicile à des inconnus, ou au contraire, de se rendre dans la maison d'une autre famille l'esprit tranquille. C'est sur ce constat qu'a été créé HomeExchange, la première communauté d'échange de logements dans le monde avec 130.000 abonnés.

Un processus très facile selon Charles-Edouard Girard, co-fondateur de HomeExchange, qui explique qu'il suffit de détailler, à l'aide de photos notamment, son domicile puis de se décrire soi-même pour faciliter les échanges avec les autres utilisateurs. "Il y a deux façons d'échanger. La façon qu'on appelle réciproque, vous allez échanger avec la même personne : vous allez aller chez elle pendant qu'elle vient chez vous. La deuxième façon, c'est un système de points qui permet d'aller chez une personne, de lui donner des points. Il utilisera ses points pour aller chez quelqu'un d'autre", explique-t-il.

Un avantage économique et humain

Ce fonctionnement simplifie un peu l'échange puisqu'on est pas contraint vis-à-vis de la destination, et il représente même entre 70 à 80% des échanges selon le co-fondateur de HomeExchange. En plus de permettre la rencontre de deux particuliers dans le cadre de ces échanges, la plateforme permet aussi une garantie en cas d'accident ou de problèmes. Il est seulement nécessaire de souscrire à un abonnement annuel de 160 euros pour faire des échanges en illimité.



"Il n'y a aucun autre coût additionnel. Et avec cet abonnement, vous allez être protégé, on a des garanties qui vous permettent d'être tranquille pendant l'échange", affirme Charles-Edouard Girard. De plus le profil ainsi que le logement proposé par un utilisateur est également vérifié par la plateforme, qui demande notamment un justificatif de domicile. Ce qui motive ces voyageurs, c'est avant tout la promesse de payer considérablement moins cher qu'une location, qu'un camping ou une chambre d'hôtel.



Mais selon le co-fondateur du site, les utilisateurs apprécient également le contact humain qui permet d'obtenir des recommandations sur la région visitée et le fait de se retrouver dans une maison déjà habitée et équipée de la plupart des commodités nécessaires à la vie de tous les jours. "On fait plus attention et donc c'est un type de tourisme qui est plutôt protecteur puisqu'on se sent un peu responsable aussi bien du logement que du lieu dans lequel on va", selon Charles-Edouard Girard.