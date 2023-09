Une météorite tombe dans le jardin d'une habitante du Cher

Un évènement historique. Dimanche 10 septembre, peu après minuit, une habitante du Cher (Centre-Val de Loire) a entendu le bruit d'une météorite qui a atterri dans son jardin, situé dans la communauté de communes Sauldre et Sologne. Sylvain Bouley, planétologue à l'Université Paris-Saclay, a commencé à analyser un morceau de la météorite que lui a confié l’habitante.

C'est seulement la troisième fois qu'un tel phénomène survient sur le territoire hexagonal depuis le début du XXIe siècle, et le second depuis le début de l'année 2023. Ce que la résidente pensait être des branches d'arbres était en réalité une pierre de 714 grammes brisée en plusieurs morceaux, qui a endommagé sa terrasse. "Il s’agit d’une météorite, une roche qui a une croûte de fusion bien noire à l’extérieur et très claire à l’intérieur", a expliqué Sylvain Bouley, planétologue à l'Université Paris-Saclay.

Elle est originaire de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. "C’est une roche parmi les plus anciennes du système solaire. Elle a plus de 4,5 milliards d’années. Cette roche est bien plus ancienne que toutes les roches qu’on pourrait retrouver à la surface de la planète terre", a ajouté le planétologue.

"Toujours un événement"

La roche permet de remonter le temps et d'étudier les balbutiements du système solaire. La Terre entre en collision avec environ 50.000 tonnes de matière interplanétaire chaque année. "Quelques tonnes seulement arrivent à la surface sous forme de météorites [...] C’est donc toujours un évènement", a assuré Sylvain Bouley

La chute d'une météorite est donc utile pour les recherches au sujet de l'espace : un des fragments de la météorite tombée dans le centre de la France a été confiée au Muséum d'Histoire naturelle pour caractériser chimiquement la nature de cette météorite et son origine. "Cette météorite de Sologne est seulement la troisième qu’on retrouve. La première, c’était en 2011 en Île-de-France. La deuxième, en février 2023 en Normandie", a conclu le planétologue.