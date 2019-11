Une arnaque aux faux bons d'achat Auchan circule sur Facebook

publié le 18/11/2019 à 18:02

Attention aux arnaques. Une escroquerie circule en ce moment sur Facebook : de faux bons d'achat pour le supermarché Auchan. Depuis quelques jours, une publication a fait des siennes en promettant un ticket cadeau de la part de l'enseigne de grande distribution.

Le post certifie l'obtention d'un coupon de cinquante euros, utilisable dans tous les magasins jusqu'au 31 décembre 2019. A la seule condition de partager la publication auprès de ses amis Facebook et de renseigner ses informations personnelles. Rien que ça. Il s'agit bien sûr d'une arnaque et elle a fait son bout de chemin plusieurs fois sur Internet.

C'est le compte Twitter de Cybermalveillance, tenu par le gouvernement, qui a mis en lumière cette tromperie. Il conseille aux utilisateurs de ne pas partager et de ne pas donner ses informations.

🔴⚠️[#Alerte #cybersécurité] Non @AUCHAN_France n'offre pas ce bon d'achat de 50€ ‼️



Cette arnaque circule sur #Facebook depuis quelques jours et vise à voler les infos personnelles de ceux qui y répondent.



⛔️ Ne remplissez pas le questionnaire

⛔️ Ne partagez pas pic.twitter.com/D9FQEmdhut — Cybermalveillance.gouv.fr (@cybervictimes) 15 novembre 2019

Une technique frauduleuse souvent utilisée

C'est à l'aide d'un questionnaire que cette opération a pour but de voler les informations des Internautes, dont les identifiants et mots de passe Facebook, indique dans son tweet Cybermalveillance.

"Ces démarches frauduleuses ne sont pas liées à Auchan. [...] Merci de votre vigilance", écrit quant à lui le supermarché sur son Twitter.

Attention ! Des faux coupons de réduction de 50€, au nom d'Auchan, circulent actuellement sur Facebook pour voler vos données personnelles. Ces démarches frauduleuses ne sont pas liées à Auchan. Ne partagez pas et ne remplissez pas ces formulaires ! Merci de votre vigilance. — AUCHAN (@AUCHAN_France) 15 novembre 2019

Il s'agit bel et bien de hameçonnage, une technique répandue qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour proposer des offres très alléchantes et piéger les utilisateurs en les dirigeant vers des faux sites administratifs et des offres fabriquées de toute pièce. Adresse postale, coordonnées bancaires et informations sur l’identification des personnes sont récupérées par les hackers. Au cours de l'été 2019, c'était le supermarché Lidl qui avait été utilisé pour le même genre d'arnaques.