Un satellite va mesurer l'évolution des gaz à effet de serre

publié le 06/11/2018 à 05:11

Un satellite va être lancé dans la nuit du 6 novembre de Kourou par le CNES, qui devrait permettre de clouer le bec à ceux qui pensent encore que le réchauffement climatique est une vue de l'esprit. Metop-C, c'est son nom, va permettre de mesurer avec précision l'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.



On dit qu'ils augmentent mais comment le sait-on ? Le premier à avoir fait des mesures du CO2 dans l'air, c'est un savant un peu fou il y a 60 ans, Ralph Keeling, qui est monté au sommet d'une montagne a Hawaï avec des bouteilles en verre, vides. Il a retenu sa respiration pour ne pas émettre lui-même du gaz carbonique et fausser ses mesures, a emprisonné l'air, mis un bouchon et est redescendu pour l'analyser.

Ensuite, il y a eu des méthodes beaucoup plus précises et aujourd'hui une centaine de mesures du gaz carbonique sont faites sur la planète chaque jour. Le satellite qui va être lancé cette nuit va permettre en une journée de réaliser 300 millions de mesures, en étudiant les infrarouges et les rayons rejetés par la terre. Cet instrument s'appelle IASI et a déjà deux petits frères qui ont été lancés depuis 2006, donc depuis cette année là, les scientifiques disposent déjà mesures fiables.

Une augmentation de 5% en 11 ans

Ces dernières permettent de dire qu'en 11 ans, la concertation de CO2 a augmenté de 5%. C'est ce gaz qui réchauffe le climat : 5% en si peu de temps, cela signifie qu'avant la fin du siècle on aura une hausse des températures de la planète plus proche de 4 degrés que 1 degré et demi. Ce nouveau satellite va poursuivre les mesures et risque de confirmer que les promesses de l'accord de Paris ne seront jamais tenues.