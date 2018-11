Un manifeste pour lutter contre l'industrialisation de nos forêts

publié le 05/11/2018 à 04:55

Les forets françaises sont-elles entrain de devenir une industrie ? Au nom de la productivité, il faut vendre un maximum de bois, les forêts en France sont de plus en plus cultivées comme des champs de maïs.



Dans le Morvan, dans les Landes, sur le plateau de Millevaches, de belles forets de feuillus sont rasées pour y replanter à la place des pins, bien alignés. Cultivés avec des engrais et des pesticides. Dans ces forêts, les oiseaux ne chantent pas, il n'y en a pas. La biodiversité est pauvre. Les pins Douglas ou maritimes sont des essences qui poussent vite et quand les arbres sont prêts a être récoltés, d’énormes machines viennent tout raser. Elles laissent des champs de terre et d'autres pins peuvent être plantés.

Ce sont des pratiques de forestiers privés mais elles seraient aussi encouragées par l'Office national des forêts (ONF), selon ses syndicats. Les gardes forestiers n'ont pas appris à gérer les forêts ainsi. Ils reprochent à l'ONF cette course a la productivité, une réduction des postes et parlent même d'une cinquantaine de suicides dans leurs rangs depuis le début des années 2000. L'ONF qui dément vouloir transformer ses forêts en usine, s'est quand même fixé l'objectif d'augmenter les ventes des bois dans les années qui viennent.

Alors le mois dernier 2.500 personnes, des gardes forestiers rejoints par les associations de protection de la nature (Greenpeace, la LPO, France Nature Environnement...) ont parcouru la France a pied et ont signé un manifeste qui demande l'ouverture d'un grand débat public sur la gestion des forêts françaises.