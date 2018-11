publié le 02/11/2018 à 05:17

Le mouvement est en train de grandir. Des étudiants de grandes écoles refusent de travailler pour les entreprises qui polluent. Un mouvement a été créé en France et 20.000 étudiants ont déjà signé un manifeste.



Ces étudiants de HEC, Sciences po ou encore Polytechnique et ils ont signé un texte pour un réveil écologique et une économie plus vertueuse. À quoi bon accepter un travail si c'est pour détruire la planète ? Ce manifeste a été lancé par quelques étudiants il y a un mois. Ils s'engagent à ne jamais travailler pour une entreprise polluante. Par exemple, 25% des étudiants d'Agro Paris Tech, école d'agronomie, ont rejoint le mouvement.

Ces jeunes sont engagés dans leur vie personnelle et ils veulent faire des efforts. Donc travailler en même temps pour une entreprise qui encourage le charbon et les pesticides, ce pas très cohérent. Ils affirment vouloir se tourner vers des employeurs en accord avec leurs valeurs. En signant ce manifeste, les étudiants essayent aussi de faire pression sur les grandes entreprises pour faire des efforts en matière d'écologie.