publié le 27/11/2018 à 21:32

Le procureur de la République de Vannes a confirmé, mardi 27 novembre, le dépôt de plainte de Jacline Mouraud pour menace et diffamation. La figure et porte parole des "gilets jaunes", a déclaré avoir reçu deux courriers "anonymes et menaçants" dans sa boîte aux lettres. Elle a également déposé plainte contre les auteurs de vidéos diffusées sur YouTube qui la "diffament", selon elle.



"Nous allons examiner les vidéos et les courriers qu'elle dénonce pour voir s'il y a des éléments pénalement répréhensibles au sens où la loi l'entend, et essayer d'en identifier les auteurs", a déclaré François Touron, procureur de Vannes.

La Bretonne de 51 ans, à l'origine d'une vidéo virale diffusée sur Facebook le 18 octobre dénonçant la "traque aux automobilistes", est devenue l'une des figures du mouvement des "gilets jaunes".