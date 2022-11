Un bébé opéré après 13 jours d'attente à cause de la saturation des services pédiatriques

L'ampleur de l'épidémie de bronchiolite qui sévit en France est inédite depuis plus de dix ans. Une situation face à laquelle les services de pédiatrie sont complètement débordés. Certaines opérations doivent être déprogrammées, provoquant des conséquences dramatiques. Robin, quatre mois, est né avec une grave maladie du foie. Le nourrisson a dû attendre 13 jours avant d'être opéré.

Sa mère est encore sous le choc, comme elle le confie à RTL : "Il y a effectivement une incompréhension [...] se dire 'on est en 2022, on est en France, on n'arrive pas à opérer notre fils'", a-t-elle déploré. Et d'ajouter à propos de l'état du service : "C'est difficile à entendre en tant que parents, mais c'est extrêmement difficile pour les soignants que vous avez en face, qui finalement ne peuvent plus exercer leur métier dans les conditions les plus optimales possible".

Si le petit Robin a pu être pris en charge, l'attente aurait pu lui être fatale : "Plus vous attendez, plus le foie peut être abimé et présenter des lésions", a encore souligné sa mère.

