Bronchiolite : les chiffres de l’épidémie s’envolent, la vigilance recommandée

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très répandu et très contagieux. Les hospitalisations pour cette infection ont augmenté de 50 % par rapport à la première semaine d'octobre. Plus de 3.000 passages aux urgences, là aussi en forte augmentation. Aujourd'hui, toutes les régions sont en rouge, en phase épidémique, sauf la région PACA.

Cette épidémie vient s'ajouter à un système déjà fragilisé, le manque de lits, le manque de personnel. En Île-de-France, des transferts de bébé ont déjà été effectués depuis début septembre, une quinzaine vers les CHU de Rouen, Caen, Orléans et Reims. Même Nancy a été sollicité, mais il n'y a pas eu de suite.

Ces bébés sont transportés en toute sécurité et reçoivent bien sur les soins appropriés, mais des familles sont séparées de leur enfant pendant plus d'une semaine. La présence des parents est primordiale pour la guérison des nourrissons.

Bien protéger son enfant

Il faut que les parents soient vigilants dès les premiers symptômes. Lorsqu'il est bébé par exemple, s'il parait fatigué, qu'il tête difficilement, ou qu'il ne finit son biberon pas parce qu'il est gêné pour respirer, il faut tout de suite consulter.

C'est une maladie qui se transmet par la salive, par les gouttelettes, par des mains ou des objets souillés. Les consignes sont donc simples : on se lave les mains, on ne partage pas les biberons avec d'autres enfants, on nettoie les tétines plusieurs fois par jour, on fait dormir l'enfant dans une pièce à 19 degrés maximum, on aère bien et on n'emmène pas les bébés dans des lieux confinés, transports en commun ou centres commerciaux.

