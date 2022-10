Bronchiolite : symptômes, traitement… Comment protéger votre enfant ?

Une épidémie de bronchiolite menace plusieurs régions françaises. Selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France, les derniers jours ont été marqués par la "poursuite de l'augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans".

Aucune région n'est pour l'heure frappée par une épidémie à proprement parler, mais plusieurs d'entre elles sont désormais considérées dans une phase préalable: les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Cette maladie respiratoire touche les bébés. Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Même si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Mais elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

Que faire si votre enfant est malade ?

Si votre enfant présente des symptômes de bronchiolite, il existe plusieurs cas de figure. Dans un premier cas, il faudra l'emmener rapidement aux urgences si : il est âgé de moins de six semaines, c'est ancien prématuré âgé de moins de trois mois, il a déjà une maladie respiratoire ou cardiaque identifiée, il boit moins de la moitié de ses biberons à trois repas consécutifs et vomit systématiquement, il dort en permanence, ou au contraire, pleure de manière inhabituelle et ne peut s’endormir.

Dans un second cas, si l'enfant ne correspond pas aux cas précédemment cités, voici les gestes à adopter. Il faut tout d'abord suivre les prescriptions du médecin ainsi que lui nettoyer le nez au moins six fois par jour avec du sérum physiologique. Également lui donner régulièrement de l'eau ainsi que lui donner à manger plus souvent, mais en plus petites quantités. Enfin, il est recommandé de ne pas trop le couvrir, de continuer à le coucher sur le dos et surtout ne pas fumer près de lui.

