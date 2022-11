Bronchiolite : comment la repérer et comment agir ?

Lors de son bulletin épidémiologique sur la bronchiolite, publié jeudi 3 novembre, Santé Publique France indique que "l’épidémie de bronchiolite est désormais étendue à toutes les régions métropolitaines avec le passage de la Corse en phase épidémique". Mais comment reconnaître cette maladie qui touche les nourrissons de moins de deux ans et quels sont les signes qui doivent alerter ?



Selon le site de l'assurance maladie, la bronchiolite est une infection virale respiratoire aiguë atteignant les petites bronches. Elle atteint les enfants de moins de deux ans et se caractérise par une gêne respiratoire qui est accompagnée de toux et d'une respiration rapide.

En moyenne, cette maladie dure dix jours et les nourrissons doivent être particulièrement surveillés durant les deux premiers jours. Si la maladie est le plus souvent bénigne, elle peut nécessiter une hospitalisation pour les enfants de moins de deux mois qui sont plus susceptibles de développer une forme grave.

Quels sont les symptômes ?

La bronchiolite débute souvent comme un rhume ou une rhinopharyngite et est accompagnée d'une légère fièvre. Une toux apparaît ensuite, puis des difficultés à respirer, avec une respiration sifflante et rapide. Une surveillance est nécessaire au début de la maladie, car, lorsqu'il éprouve une gêne respiratoire, le nourrisson peut avoir des difficultés pour manger et pour dormir. Les symptômes disparaissent dans les huit à dix jours qui suivent.

La bronchiolite est une maladie très contagieuse qui se transmet par la salive, la toux, les éternuements. Le virus peut rester sur les mains et les objets et les grands enfants ou les adultes peuvent en être atteints sans le savoir.

Afin de limiter les risques de transmission, Santé Publique France recommande de bien se laver les mains, d'éviter d'emmener les nourrissons dans des espaces publics confinés (transports en commun, centres commerciaux). Il est également recommandé de ne pas fumer près de l'enfant, de laver régulièrement ses jouets et doudous, d'aérer au moins dix minutes par jour la pièce dans laquelle il dort.

Que faire quand l'enfant est malade ?

Si un nourrisson est atteint de bronchiolite, il faut suivre les recommandations du médecin, nettoyer le nez de l'enfant avec du sérum physiologique plusieurs fois par jour, lui faire boire de l'eau régulièrement pour éviter la déshydratation. Il faut également fractionner ses repas et ne pas trop le couvrir. Enfin, pour le coucher, le nourrisson doit être placé sur le dos, à plat.

L'Association française de pédiatrie ambulatoire compile les signes d'alerte en cas de bronchiolite. Si l'enfant est fatigué, sourit moins, pleure beaucoup et est un peu mou, il faut consulter un médecin rapidement. Celui-ci doit aussi être appelé en cas de gêne respiratoire, de gêne alimentaire, de fièvre très élevée et d'une respiration très rapide.

Les urgences ou le 15 doivent être contactés en cas de signes alarmants : pauses respiratoires, refus de s'alimenter, malaises, lèvres bleues. Les enfants les plus à risque sont les prématurés, les bébés de moins de six semaines ou les bébés fragiles, atteints de cardiopathie, de maladie respiratoire, ou d'un déficit immunitaire.

