Jacques Chirac et Madonna : l'histoire d'une rencontre culottée

publié le 24/09/2020 à 22:05

Samedi 26 septembre, on commémorera le premier anniversaire de la mort de Jacques Chirac. En hommage à l'ancien président, Bonus Track a décidé de vous raconter la célèbre anecdote qui lia à jamais Jacques Chirac et la star internationale, Madonna.



Le 29 août 1987, tout Paris est en effervescence. La reine de la pop est à Paris pour un concert géant sur les pelouses du Parc de Sceaux, dans le cadre de sa tournée mondiale "Who’s That Girl Tour". Plus de 130.000 spectateurs sont attendus. C’est la première fois qu’en France un concert rassemble autant de monde. Un concert organisé grâce à la détermination de Jacques Chirac, alors premier ministre et maire de Paris.

Mais ce que toute la presse attend, c’est la rencontre entre le premier ministre et la chanteuse. Quelques jours avant, sa fille, Claude Chirac, avait confié à Paris Match que son père était un très grand fan de l’artiste. Une séance photo est même organisée pour immortaliser la rencontre. Le lendemain, Jacques Chirac est aux premières loges à Sceaux. Les tubes s’enchaînent, lorsque la scandaleuse Madonna va faire un geste qui restera dans la légende. Une légende que vous raconte Eric Jean-Jean, dans ce nouvel épisode de Bonus Track...

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Madonna "Papa don’t preach"

- Jacques Brel, "La chanson des vieux amants"

- Red Hot Chili Peppers, "Under the bridge"

Focus : Qu’est-ce qu’on écoutait il y a 20 ans ?

Invité : Miossec : comment est née la chanson "Brest" ?