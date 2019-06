publié le 04/06/2019 à 20:10

Les deux mineurs interpellés fin mai après avoir cambriolé pour 250.000 euros de montres et de bijoux dans un appartement parisien, avaient pris la fuite en trottinette électrique, a-t-on appris mardi de source policière.



Le 16 mai, deux jeunes de 16 et 17 ans escaladent la façade d'un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris, s'introduisent dans un appartement et en ressortent avec un coffre contenant 250.000 euros de montres et de bijoux, selon une source policière, confirmant une information de LCI.

Le deuxième district de police judiciaire (2ème DPJ) est saisi de l'affaire. Les enquêteurs s'aperçoivent alors grâce aux images de vidéosurveillance que les deux cambrioleurs ont pris la fuite en trottinette électrique. "Ils sont rentrés directement chez eux", souligne la source policière.

Deux mineurs connus des services de police

Avec l'aide de la brigade anti-criminalité (BAC) du XVIIIème, les enquêteurs identifient les deux mineurs, connus des services de police pour des vols. Ils sont interpellés le 28 mai.

Un autre cambriolage datant d'avril, pour un préjudice de 100.000 euros, a également pu leur être imputé.