Trêve hivernale, pneus neiges, pensions... Ce qui change au 1er novembre 2021

Les températures diminuent, les journées se raccourcissent... Le mois de novembre amène avec lui les premiers signes annonciateurs de l'hiver, tant au niveau des phénomènes naturels que de la mise en place de politiques spécifiques à cette période.

Certains changements n'auront pas lieu : en principe, la facture des foyers équipés au gaz aurait dû grimper de 15% en ce onzième mois de l'année. Mais comme ce fut décidé pour le mois d'octobre, l'État a finalement opté pour un blocage des prix. Une mesure destinée à favoriser le pouvoir d'achat alors que l'inflation se fait sentir dans plusieurs secteurs de l'économie.

Pour les 20% de Français qui restent concernés, selon les chiffres officiels de l'État, le mois de novembre sera aussi celui du paiement de la taxe d'habitation. Outre cela, plusieurs changements sont à garder en tête.

Début de la trêve hivernale

Dès ce lundi et jusqu'au 31 mars 2022, les locataires ne pourront être exclus de leur domicile, hormis les cas de squat, de violences conjugales ou de divorce.

Autre exception : il est possible d'expulser dans le cas où une offre de relogement "correspondant aux besoins du locataire", en prenant notamment en compte sa situation familiale, est proposée, explique le site service-public.fr.

Pneus neige obligatoires dans 48 départements

La loi Montagne obligera, à compter du 1er novembre, les automobilistes de communes enneigées de 48 départements montagneux à équiper leurs véhicules de pneus neige.

La liste intégrale de ces départements est à consulter ici. Chaque préfet a été chargé de dresser une liste de communes concernées, et les zones ont été regroupées mise en ligne par la Sécurité routière. À noter que le ministre de l'Intérieur qu'une tolérance serait de mise pour ce premier hiver.

Pensions complémentaires

Les retraités qui perçoivent une complémentaire Agirc-Arrco, caisse à laquelle cotisent tous les salariés du privé, verront leur pension augmenter de 1% au mois de novembre. Une hausse qui doit cependant être relativisée par l'inflation qui était de 1,5% en 2021 selon les chiffres de l'Insee.

Les signalements de contrôles de police limités sur plusieurs applications

Waze, Maps et Coyote vont tous les trois perdre, en partie, une fonction très appréciée des utilisateurs : les signalements de contrôles de police. Un décret du 20 avril autorise en effet les autorités à suspendre ces signalements dans les applications d'aide à la conduite.



Cette suspension ne concerne cependant que les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants, et ne pourra pas durer plus de deux heures.

Une quarantaine de smartphones n'auront plus accès à Whatsapp

Pour les téléphones équipés de softwares anciens, l'accès à Whatsapp pourrait devenir impossible à partir de lundi. Pour continuer à utiliser la messagerie, la téléphone équipée, au moins d'iOS 10 ou d'Android 4.1. Une liste d'appareils a été publiée. Cela dit, il restera possible pour certains d'entre eux de mettre à jour le système et donc poursuivre son utilisation de l'application.