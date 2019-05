publié le 29/05/2019 à 11:51

Travailler moins longtemps, les Français en rêvent. S'ils en avaient l'opportunité, six salariés français sur dix disent même qu'ils choisiraient la semaine de quatre jours, à en croire une étude de l'éditeur de paye ADP. Pour autant, pas question travailler moins : 83 % d'entre eux se disent prêts à travailler davantage sur ces quatre jours afin de conserver une rémunération identique tout en de jouissant d'une journée de repos supplémentaire.



Une solution particulièrement plébiscitée par les salariés âgés entre 35 et 44 ans (62 %), et donc à mi-parcours de leur carrière professionnelle. Une des raisons évoquées : un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Inversement, la génération des "millennials" (toutes personnes nées entre 1980 et 2000) est la plus encline à accepter de voir ses revenus baisser en travaillant moins.

Et le concept de la semaine de quatre jours séduit bien au-delà des frontières hexagonales. Par exemple, 63% des Espagnols la choisirait, de même que 61% des Britanniques ou des Néerlandais. Au contraire, cette option est moins populaire chez les Polonais (38%).