Carburant : comment trouver les stations les moins chères ?

publié le 25/05/2019 à 09:13

Alors que le prix des carburants n’en finit pas d’augmenter, Auto Plus a cherché les meilleures astuces pour réduire la facture.



La première d’entre elle c’est évidemment d’aller faire le plein dans les stations les moins chères. Auto Plus publie cette semaine un grand comparatif de tous les réseaux qui vendent du carburant en France. Ça vaut vraiment le coup de bien choisir sa station car entre le réseau de stations le moins cher et le plus cher, il y a une différence de 14 centimes par litre, ce qui fait près de 7 euros par plein et donc pas loin de 150 euros par an d’économies potentielles pour un automobiliste moyen.

Pour le gazole, les stations les moins chères sont Hyper U et Leclerc, et sur le super c’est chez Netto, Carrefour et Hyper U que l'on trouve les prix les plus bas. Du côté des pétroliers, il n’y a que les stations de Total Access, qui est en quelque sorte la marque discount de Total, qui pratiquent des prix proches de ceux de la grande distribution.

Des sites pour trouver les bons plans

Pour connaitre en temps réel la station la moins chère, il y a maintenant de nombreux sites internet spécialisés. Ils s’appellent Carbu.com, Essence and Co ou Gasoil Now, et ils vous indiquent les prix pratiqués à l’endroit où vous êtes ou sur le trajet que vous allez emprunter.



Le gouvernement aussi a lancé un très bon site : prix-carburants.gouv.fr. En plus de donner tous les tarifs en temps réel, ce site vous permet de définir une zone, par exemple autour de chez vous, pour laquelle vous allez recevoir par mail, tous les jours ou toutes les semaines, selon ce que vous souhaitez, les prix actualisés de toutes les stations du coin. Cela vous permet, sans même vous connecter au site, juste en consultant vos mails de connaitre les tarifs à jour de vos stations les plus proches.



Dernier site internet intéressant, le site Dealabs.com, qui est spécialisé dans les promos, dans tous les secteurs, et qui signale donc aussi les promotions sur les carburants.

De nombreuses promos en ce moment

Les promotions sur le carburant sont nombreuses en ce moment, impossible donc de toutes les citer. Mais chez, Carrefour, par exemple, aujourd’hui samedi et samedi prochain 1er juin, le carburant est à prix coûtant. Si l'offre est séduisante sur le papier, en réalité ça ne change pas grand-chose par rapport aux prix habituels de Carrefour où les marges sont déjà très très faibles.



Plus intéressant chez Casino, pour un plein d’au moins 50 euros, on vous offre 50 euros de bons de réduction à dépenser dans un hypermarché ou un supermarché Casino.