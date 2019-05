publié le 23/05/2019 à 11:36

Les disputes pour régler la température dans les bureaux collectifs ne sont pas prêtes de s'arrêter. Dans une étude allemande publiée dans le journal PLOS One, des scientifiques ont découvert après avoir étudié les performances de 500 personnes, que les femmes travaillaient mieux (sur des "calculs mathématiques et des tâches verbales") avec des températures plus élevées tandis que les hommes avec des températures plus froides, rapporte un article du Guardian.



Plus précisément, l'étude a montré que les performances des femmes sous des températures plus chaudes était "significativement plus importantes" que la diminution des performances du côté des hommes.



"Nos résultats suggèrent que les lieux de travail mixtes peuvent augmenter la productivité en réglant le thermostat plus élevé que les normes actuelles", précisent alors les scientifiques. La prochaine femme qu'une collègue exprime donc qu'elle a froid dans l'open space, prenez en compte son ressenti, votre entreprise s'en portera pour le mieux.