publié le 26/07/2019 à 14:48

Carte Bison Futé du vendredi 26 juillet 2019 Crédit : Bison Futé

C'est le premier week-end de chassé-croisé de l'été, et la circulation s'annonce difficile dans toute la France. Si vous partez ce vendredi 26 juillet, Bison Futé voit orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours, au niveau national. Si vous partez samedi 27 juillet, ce sera rouge pour les départs et orange pour les retours.

Aujourd'hui, la circulation sera très dense autour des grandes métropoles qu'il est déconseillé de quitter entre 14h et 20h. Évitez d’emprunter l'A6 entre Beaune et Lyon, l'A7 entre Lyon et Orange ainsi que l'A9 entre Orange et Narbonne.

Tout le week-end, l'accès à la France ou à l'Italie par le Tunnel du Mont-Blanc sera compliqué. De même sur tout l'Arc méditerranéen, quel que soit le sens du trajet. Il est vivement recommandé d'attendre dimanche pour prendre le volant.

Carte Bison Futé du samedi 27 juillet 2019 Crédit : Bison Futé

Samedi sera la journée la plus compliquée de ce quatrième week-end de vacances d'été, ce sera rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours. La vallée du Rhône sur l'A7 et l'A43 et le long de la Méditerranée sur l'A9 seront les plus touchés par les embouteillages. Bison Futé conseille de quitter les grandes villes demain avant 7h.



Pour la journée de dimanche, ce sera orange au niveau national dans le sens des départs et vert dans le sens des retours. Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes sera en vigilance orange. Vous trouverez des difficultés de circulation sur l'A10 entre Saintes et Bordeaux, l'A7 et l'A9.

D'importants bouchons sont également attendus autour du tracé des étapes du Tour de France qui passera par la Savoie vendredi et samedi et arrivera à Paris dimanche.

Carte Bison Futé du dimanche 28 juillet 2019 Crédit : Bison Futé