et AFP

publié le 24/07/2019 à 17:01

Le dernier conseil des ministres avant la pause estivale s'est tenu ce mercredi 24 juillet au Palais de l'Élysée. Le gouvernement est donc à partir de ce vendredi en congé pour trois semaines, du 27 juillet matin jusqu'au 18 août au soir.

Consigne a été donnée aux ministres de ne pas partir "trop loin" et de rester "disponibles". "Il est demandé aux ministres d'être en permanence joignables dès lors qu'ils prennent quelques jours de congés", avait indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye le 17 juillet en conférence de presse.

"Les consignes sont toujours identiques" et "ça vaut pour les congés d'été comme pour tous les moments de pause qu'ils peuvent prendre au cours de l'année, avait-elle ajouté. Les ministres doivent "être disponibles pour rejoindre Paris et leurs ministères dès lors qu'un sujet particulier requerrait leur présence à Paris".

Le Pays basque, destination prisée

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ira au festival de piano de la Roque-d'Anthéron (Bouches-du-Rhône), en Grèce et "dans sa maison familiale" à Saint-Pée-sur-Nivelle, au Pays basque, une destination prisée par une partie du gouvernement.

S'y rendront aussi le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, le secrétaire d'État aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne et la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault qui ira ensuite sur ses terres, en Loir-et-Cher.

Des vacances studieuses pour certaines

Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des solidarités, prévoit en Corse des activités de "natation" et de "lecture", "jamais très loin de son téléphone" en cette période de canicule. La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne y sera aussi avant d'aller sur la Côte d'Azur.



Quant aux secrétaires d'État de ce ministère, Emmanuelle Wargon part en Haute-Savoie puis en Grèce et Brune Poirson dans le Vaucluse où elle avait été élue députée, puis en Espagne. "Été studieux en perspective", affirme son entourage, avant l'examen du projet de loi "pour une économie circulaire" à la rentrée au Sénat.

Naissance, mariage et vacances en famille

La garde des Sceaux Nicole Belloubet ira dans le Vaucluse, puis dans sa région de Toulouse où l'un de ses fils se marie. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer "ira deux semaines en Bretagne en famille".



La ministre des Sports Roxana Maracineanu se rendra en famille dans un camping, dans le Cotentin, "comme depuis quelques années". La ministre des Outre-mer Annick Girardin sera trois semaines à Saint-Pierre et Miquelon, petit territoire français de l'Atlantique Nord dont elle est originaire.



Le secrétaire d'État au numérique Cédric O va "a priori" rester "tout le temps avec sa famille" à Paris en raison de la naissance de son deuxième enfant prévue "au début du mois d'août".



Vacances familiales aussi pour la secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher qui se rendra en Italie et dans le Périgord, avec au programme "repos", "visites", "lecture" (Bernard-Marie Koltès, Stefan Zweig...).

Des destinations restées secrètes

Les lieux de vacances du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez n'ont pas été communiqués pour "des raisons de sécurité". L'entourage du Premier ministre Édouard Philippe a indiqué, comme l'année dernière, que sa destination relevait de la vie privée.