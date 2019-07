publié le 20/07/2019 à 07:15

Alors que la saison est aux départs en vacances, le prix du carburant ne cesse d'augmenter. Si des week-ends rouges sont prévus par Bison Futé dans les semaines à venir les Français vont devoir optimiser leur consommation d'essence.

Selon les chiffres publiés le lundi 15 juillet, par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le sans plomb 95 (super SP95) aurait augmenté de 2,89 centimes, le sans plomb 98 (super SP 98) d'1,38 centimes et le super premier 95 - E10 ( SP 95-E10) aurait subi une inflation de 2,37 centimes. Le Gazole, l'essence la plus vendue en France, à quant à lui pris 1,93 centimes et s’affiche à 1,4227 €/L à la pompe.

Ces hausses sont dues à plusieurs facteurs : le taux de change entre le dollar et l'euro, la politique internationale (tensions entre Washington et Téhéran), la météo, les taxes ...

Pour ne pas empiéter sur votre budget vacances voici quelques conseils pour payer votre essence moins cher :

1. Comparez les prix sur internet

Le gouvernement à récemment mis en place un site pour comparer les prix des différents revendeurs de carburant. Il suffit de se connecter sur prix-carburant.gouv.fr et de rentrer ses informations. La page vous proposera ensuite une liste des meilleures stations où trouver de l'essence au prix le plus raisonnable possible.

D'autres sites basés sur le même principe sont disponibles en ligne, tels que mon-essence.fr et zagaz.com.

2. Bien choisir sa station service

Ce n'est pas une légende, les stations services de grandes surfaces sont en général moins onéreuse que celle qu'on trouve sur les autoroutes. Cette différence de prix s'expliquerait par des loyers plus élevés pour les boutiques autoroutières.



Il faut donc faire le plein avant de partir. Si le départ se fait dans la précipitation, évitez de vous ravitailler en essence dans les départements les plus enclavés où l'essence est souvent plus cher, faute de stations services assez nombreuses.

3. Voiture révisée, pneus gonflés

Une voiture en bonne état est évidemment le gage d'une consommation de carburant optimisée. Mention spéciale pour le gonflage des pneus, les professionnels conseils de vérifier la pression au moins une fois par mois, le mieux étant de le faire avant chaque long voyage.



Des compresseurs sont disponibles gratuitement dans la plupart des stations services.

4. Adopter l'éco-conduite

Rouler sans à-coups, éteindre le moteur à l'arrêt, ne pas monter trop haut dans les tours (changer de vitesse à 2000 T/min pour un moteur diesel et 2500 T/min pour un moteur essence), avancer moins vite, anticiper... Autant de conseils qui vous feront adopter une éco-conduite et économiser ainsi une bonne partie de votre carburant.

5. Éviter la climatisation

Pourtant très utile pendant les fortes chaleurs, la climatisation consomme énormément d'essence. Pour un habitacle frais, privilégiez les fenêtres ouvertes, hormis sur l'autoroute, où la clim reste la solution tout de même la plus économique.

6. Se garer à l'ombre

Et oui, même lorsque vous n'êtes pas au volant de votre véhicule celui-ci peut perdre de l'essence. Le carburant à tendance à s'évaporer s'il reste un long moment à une température trop élevé. Si un bloc de charbon est censé endiguer le phénomène en récupérant les vapeurs d'essence, cette dernière peut s’exfiltrer par la tuyauterie ou les pièces en plastique du système alimentation.