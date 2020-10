Tournoi des VI Nations : "On l'attend depuis tellement longtemps", dit Dominici

publié le 31/10/2020 à 11:40

C'est le grand soir pour les amateurs de rugby : un France-Irlande pour clôturer, enfin, près de huit mois après, le tournoi des VI Nations au coeur de cet automne. Le Stade de France sera vide et sans public en raison du coronavirus. Mais notre correspondant rugby Christophe Dominici sera quant à lui dans les tribunes en direct pour RTL.

La France aborde ce match décisif face aux verts Irlandais pleine de confiance. "Quand on a vu ce match contre le Pays de Galles, avec toutes les promesses offensives de notre XV de France, on s'imagine battre les Irlandais et surtout bien les battre", témoigne l'ancien ailier très "enthousiasmé" par "la performance du week-end dernier".

En cas de victoire, les Bleus remporteront le tournoi pour la première fois depuis 10 ans. "On l'attend depuis tellement longtemps", dit Christophe Dominici qui rappelle les péripéties du XV de France : "Guy Novès avait été remercié, est arrivé Jacques Brunel, il avait pris Fabien Galthié comme assistant et puis Fabien Galthié a été nommé puis il a fait un staff pléthorique avec de la compétence à tous les étages. On s'aperçoit que dans l'organisation de ce staff, dans la vision du rugby qu'ils essaient de mettre en place, on sent que ça fonctionne, les joueurs adhèrent", assure Dominici.

Pour avoir une grande équipe il faut des grands joueurs Christophe Dominici Partager la citation





"On a une génération qui arrive de très haut niveau, parce que, ne l'oublions pas, pour avoir une grande équipe il faut des grands joueurs, et on s'aperçoit que cet amalgame, pour l'instant, fonctionne très bien", précise l'ancien joueur qui souligne que "l'équilibre a été parfaitement trouvé par Fabien Galthié, surtout collectivement, on s'aperçoit que cette équipe elle n'a pas envie de lâcher".

"Le rugby est un sport où le don de soi est très important pour son partenaire. On s'aperçoit qu'ils jouent les uns pour les autres", insiste le correspondant, qui fonde beaucoup d'espoir sur le match de ce soir.

La rencontre se fera à huis clos à 21h05 au Stade de France. "On sait que la période est délicate, donc s'ils peuvent apporter du bonheur, de la joie et de l'enthousiasme pendant 1h20, ce sera partie gagnée pour nos joueurs français", a conclu Christophe Dominici.