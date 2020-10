publié le 18/10/2020 à 11:46

Encore raté pour le Racing 92. Après celles de 2016 et 2018, les Franciliens se sont à nouveau inclinés en finale de Coupe d'Europe ce samedi 17 octobre. Ils ont été battus 31 à 27 face aux Britanniques d'Exeter. Un score crève-coeur car ça s'est joué à pas grand-chose.

"C'est dommage pour le Racing parce que je pense sincèrement qu'ils avaient fait le maximum pour être champions d'Europe", estime le consultant RTL Christophe Dominici. Selon lui, "c'est extrêmement dur car ils sortaient d'une poule extrêmement difficile". "Ils vont à Montferrand, ils reçoivent les Saracens et ils jouent certainement la meilleure équipe anglaise actuellement", assure Christophe Dominici.

Le consultant RTL fait valoir qu'ils "étaient quasiment à l'extérieur donc que quelque part ça joue dans les têtes aussi". "Moi j'en ai perdu deux de finales européennes et quand on sait la difficulté pour y revenir, la difficulté pour gagner un titre, quand on y est faut la croquer et surtout pas la lâcher", estime l'ancien rugbyman. Christophe Dominici assure qu'on s'aperçoit que "cette équipe du Racing, sur les finales européennes, il y a ce petit centimètre qui fait que ça passe pas".

Ils étaient potentiellement aussi forts que cette équipe d'Exeter Christophe Dominici sur RTL. Partager la citation





"Est-ce que c'est sur la préparation ? Est-ce que c'est sur la qualité des hommes ? Est-ce que c'est sur les leaders", s'interroge-t-il. "À mon avis, ils étaient potentiellement aussi forts que cette équipe d'Exeter", estime le consultant RTL. Il pense que cette défaite sera très dure à encaisser pour les Franciliens. "Quand on déploie autant d'énergie et qu'on arrive pas à croquer ce genre de matchs, forcément ça laisse des séquelles", conclut Christophe Dominici.