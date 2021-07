Toulouse : le Téléo, nouveau téléphérique urbain, ouvre ses portes

Les premières cabines d'un téléphérique long de trois kilomètres se sont envolées pour la première fois ce mercredi 28 juillet. Il s'appelle le Téléo et devrait faciliter la vie de certains Toulousains, notamment les universitaires et le personnel soignant de la région.

Commandes à la main Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Ingénierie, lance les deux première cabines, "c'est un projet qui a maintenant plus de six ans et donc là on arrive dans la phase finale. Cela se concrétise, avec en plus de magnifiques cabines qui ont fière allure, dessinées par Pininfarina", se ravit Jean-Michel Lattes. Pininfarina est l'un des designers de Ferrari, excusez du peu. "Six emplacements centraux et des emplacements. Possibilité d'être debout. Des films qui sont anti-vertige. On est sur une cabine toutes les minute et demi, donc on n'attend pas", présente fièrement le président de Tisséo.

Mais avant que les Toulousains ne puissent contempler la Garonne suspendus à des câbles, il y a "encore deux étapes", souligne Vincent Godon, chef de projet. Il reste encore "la phase d'essais techniques, où l'on va tester chaque dispositif, chaque équipement pour voir s'ils fonctionnent correctement. Une fois que la machine est prête, on lance la marche à blanc", précise-t-il. Ce téléphérique permettra de relier deux quartiers du sud de la ville et notamment une université, un centre de recherche sur le cancer et un hôpital.