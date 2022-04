Retour au stand pour les conducteurs d'une voiture de la marque Tesla. Vendredi 15 avril, les autorités françaises et européennes ont annoncé le rappel massif de l'ensemble des véhicules Model S et Model 3 de la firme américaine et vendus entre 2014 et 2021. En cause, le risque d'ouverture du capot alors que la voiture est en marche.

Selon ce rappel diffusé initialement sur le site de la Commission "Safety Gate" et repris en France par le site gouvernemental "Rappel conso", "à grande vitesse, l'entrée d'air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot" des berlines concernées. Ces "contraintes" pourraient, à la longue, entraîner la casse du loquet de sécurité du capot entraînant ainsi son ouverture, en pleine conduite.

Ce n'est pas la première fois que les propriétaires d'une voiture Tesla sont concernés par un rappel massif. Ainsi, le 1er avril 2022, le dernier concernait les Model Y, vendus entre juin 2020 et novembre 2021. Face à la multiplication des défauts, la marque a développé un moteur de recherche sur son site afin de vérifier si son véhicule est concerné par un ou plusieurs de ces rappels.

Pour l'heure, on ne sait pas combien de voitures Tesla sont concernées par ce défaut de conception. Néanmoins, ces derniers mois, la marque d'Elon Musk a dû rappeler environ 600.000 voitures entre les États-Unis et la Chine.

Peugeot 208 et 2008 victimes d'une panne électrique

En parallèle, ce vendredi, les autorités européennes ont lancé le rappel des véhicules 208 et 2008 de la marque française Peugeot. Toutes les voitures vendues entre juillet 2019 et septembre 2020 sont concernées.

En cause, "le système de détection de circuit ouvert sur le circuit haute tension peut être sursensible et pourrait inutilement couper le courant électrique". Cette panne pourrait augmenter "le risque d'accident" estime le site officiel. D'autant que cette panne pourrait rendre impossible le redémarrage et le déplacement du véhicule durant plusieurs minutes.

Si vous êtes concernés par l'un de ces rappels, les autorités vous invite à vous rapprocher immédiatement de votre concessionnaire.