Dès mardi 1er février, les automobilistes paieront plus cher au péage. Après une hausse modérée de 0,44% en 2021, les prix vont grimper de 2% en moyenne cette année, soit l'une des plus fortes hausses enregistrées depuis plusieurs années. Cette augmentation tient notamment compte de l'inflation, mais aussi du gel des tarifs de 2015, opérant ainsi un rattrapage.



Avec cette nouvelle hausse des tarifs, combinée à celle des prix de l'essence, l'électrique tire son épingle du jeu, en particulier Tesla. Le constructeur dirigé par Elon Musk ne touche plus terre. Selon ses résultats publiés cette semaine, les ventes se sont envolés de 87%, le chiffre d'affaire de 71% et les bénéfices atteignent 5,5 milliards de dollars. Au total, Tesla pèse 1.000 milliards de dollars en bourse, soit plus que ses principaux concurrents réunis.

Avec près d'un million de voitures vendues en 2021, Tesla n'a pas les mêmes volumes que ses concurrents, qui vendent cinq à dix fois plus. Cependant, après des années de pertes financières, il s'agit d'une belle revanche. En 2003, tout le monde se moquait de cette petite marque californienne, à commencer par les Allemands. Désormais, Tesla cartonne Outre-Rhin et y installe même une usine. À ce rythme, Tesla pourrait même créer l'événement et dépasser Audi Mercedes ou BMW d'ici un an ou deux, ce qui serait une petite révolution.

750 euros d'économies sur le carburant chaque année

En France, la Tesla modèle 3 est devenu la voiture électrique la plus vendue, devant notre star nationale, la Renault Zoé. Le constructeur a même terminé l'année sur les chapeaux de roue, avec près de 4.000 immatriculations sur le seul mois de décembre, un record. Pourtant, le modèle 3 n'est pas une voiture bon marché, il s'agit d'un véhicule "entrée de gamme", à 36.800 euros, prime écologique comprise. Selon LeLynx.fr, site spécialisé dans les comparaisons de prix, l'assurance pour une Tesla coûte en moyenne 813 euros par an, soit 56% de plus qu'avec une Renault Zoé.

Cependant, avec des prix qui flambent à la pompe, rouler en Tesla donne le sourire à ses utilisateurs. Pour parcourir 500 kilomètres, le coût de recharge est estimé à 28 euros. À distance et consommation équivalente, le plein d'un véhicule diesel est à 58 euros. Si vous roulez 12.000 kilomètres par an, cela représente une belle économie sur le carburant de près de 750 euros. De plus, Tesla dispose d'un réseau de super-chargeurs partout en France, avec une autonomie allant de 490 kilomètres à plus de 600 kilomètres.