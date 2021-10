Terrorisme : "Pas forcément une guerre sans fin", estime le Général Christophe Gomart

De la lucidité mais aussi un message d'espoir de la part d'un ancien directeur du renseignement militaire français et ancien commandant des opérations spéciales. "Je pense que la lutte contre le terrorisme n'est pas forcément une guerre sans fin. J'espère qu'elle aura une fin. Mais du terrorisme il y en a eu tout au long de l'histoire. Le terrorisme djihadiste tel qu'il existe aujourd'hui au Sahel, j'espère qu'il aura une fin, et je pense que ça nécessite un dialogue inter-Malien, ça c'est certain, et au sein des pays du Sahel également".

"C'est normal qu'on n'ait pas envie de dialoguer avec des terroristes qui créent des attentats qui ont tué certains de nos soldats et qui en ont blessé beaucoup d'autres, poursuit le Général Christophe Gomart, dont le livre Soldat de l'ombre vient de paraître en poche aux éditions Tallandier. En revanche, il est normal qu'au sein du Mali il y ait un dialogue entre le Nord et le Sud".

L'homme de 61 ans estime aussi que si "le renseignement américain est intéressant", avec "d'énormes moyens, le renseignement que nous produisons en France avec les services français est d'un excellent niveau (...) Je pense que les Américains nous considèrent sur le terrain comme un allié militaire indispensable parce qu'on fait une partie du job, au Sahel, en Irak. Ce qui est certain c'est que l'on est intéressant pour eux lorsque leurs intérêts sont en jeu".