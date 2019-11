publié le 28/11/2019 à 16:02

À l'occasion du Black Friday, ce vendredi 29 novembre, la SNCF met en vente depuis le 26 novembre ses cartes Avantage au prix de 25 euros, contre 49 euros habituellement. L'offre est disponible sur le site Oui.Sncf mais aussi en gare, et concerne l'achat d'une nouvelle carte, ou le renouvellement de celle-ci.



Ce rabais de 50% concerne la carte jeune, la carte avantage Week-end, la carte famille et la carte senior. L'occasion de vous équiper à prix cassé de la carte qui correspond au mieux à vos besoins, selon votre situation familiale et/ou de votre âge.

Comme le détaille le site de la SNCF, la carte avantage jeune est destinée aux voyageurs entre 12 et 27 ans. Elle offre 30% de réduction sur des billets tous les jours de la semaine sur des voyages en France et en Europe. Cette carte permet également aux jeunes voyageurs de bénéficier de réductions de TER.

600.000 billets Ouigo à 19 euros

Pour les passagers entre 27 et 59 ans, vous avez le choix entre la carte avantage week-end ou la carte famille. Ces deux cartes proposent 30% de réduction sur les billets en France et en Europe si l'on passe au moins une journée ou nuit dans le weekend sur place. Vous pouvez partir n'importe quel jour de la semaine, mais devez impérativement passer une journée ou une nuit le week-end pendant votre séjour. Les personnes en possession d'une carte famille, bénéficient également de 15% de remise sur le service Junior et compagnie.



Les voyageurs de 60 et plus, peuvent prendre la carte avantage sénior, valable tous les jours de la semaine et qui propose 30% de réduction sur tous les billets pour la France et l'Europe.

Dans le cadre du Black Friday, la SNCF propose d'autres réductions. 600.000 billets Ouigo ont été mis en vente du prix de 19 euros (jusqu'au 2 décembre) et 25.000 billets intercités sont bradés à 25 euros, détaille le site Capital. Le Thalys, fait également sont Black Friday, en proposant 30.000 billets dès 29 euros.