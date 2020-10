Tenue "correcte" exigée : la liberté de se vêtir, l'éternel combat des femmes

et Christelle Rebière

publié le 16/10/2020 à 07:15

Depuis le début du mois de septembre, les témoignages de jeunes filles refoulées à l'entrée de leur établissement scolaire en raison de vêtements jugés provocants (comme le crop top, ce tee-shirt qui dévoile le nombril) se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Plusieurs hashtags (#lundi14septembre et #liberationdu14) sont apparus pour inciter collégiennes et lycéennes à venir le lundi en cours habillées comme elles le souhaitent.

La polémique se poursuit lorsque lundi 21 septembre, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer déclare au micro de RTL que les élèves doivent s'habiller de "façon républicaine", une formule qui suscite le débat et remet à l'ordre du jour la question de la liberté vestimentaire des femmes. Car ce sont bien les tenues féminines qui font, le plus souvent, polémique.

Il y a cinquante ans déjà, la mini-jupe, inventée par Mary Quant à Londres, était interdite au lycée et jugée amorale. Et ce n'est qu'en 2013 que la loi interdisant le port du pantalon par les femmes fut abrogée, par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes.

Si l'on en croit le controversé sondage Ifop pour Marianne, c'est au tour du crop top de diviser les Français. Quelle liberté pour les femmes ? Comment s'immisce le sexisme dans le débat public ? À l'ère post-MeToo, comment ce combat s'est-il réinventé ?

Dans ce cinquième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, retracent le combat des femmes pour s'habiller comme elles le souhaitent. Christine Bard, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et de l'antiféminisme, à l'université d'Angers, est leur invitée.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière. En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.