"Tenue républicaine" à l'école : peut-on s'habiller comme on veut ?

Peut-on s'habiller comme on veut à l'école ? "Vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage ou en boîte de nuit, a estimé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sur RTL. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon républicaine."

Ce mardi 22 septembre, Mathieu Devlaminck, président de l'Union nationale lycéenne en appelle aux "valeurs de la République" pour défendre la liberté des jeunes à s'habiller comme ils le souhaitent, alors que Ludovine de la Rochère, présidente de "la Manif pour Tous", dénonce une "instrumentalisation".

"On a vu que Jean-Michel Blanquer a fait appel aux valeurs de la République, explique Mathieu Devlaminck. Nous aussi, nous sommes pour les valeurs de la République. On est pour la liberté de s'habiller comme on veut. L'égalité, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. La fraternité, c'est se respecter les uns les autres. Contraindre les lycéennes à s'habiller d'une manière, ce n'est pas ma vision de la République."

"Jean-Michel Blanquer est tombé dans le piège, estime Ludovine de la Rochère. Il aurait simplement dû dire pas de politique, pas de polémique, pas de propagande idéologique à l'école. L'école doit être sanctuarisée. La tenue qu'on doit avoir à l'école doit être adaptée au contexte dans lequel on est. Les garçons ne doivent pas arriver avec le pantalon à moitié baissé et le slip sorti."

"Quand des courants qui se disent féministes prétendent que les petites filles sont mises en cause, c'est de l'instrumentalisation pour introduire une propagande dans les écoles, faire croire à toutes les filles, toutes les femmes qu'elles sont victimes de la société", ajoute Ludovine de la Rochère.

Qui fixe les règles ?

"Moi personnellement, je trouve que c'est une faute de goût, estime Mathieu Devlaminck. De là à l'interdire, non. Cela ne porte pas atteinte à la liberté des autres de porter son pantalon un peu plus bas. On n'a pas à se conformer à une tenue imposée pour avoir accès au service public."

"Il faut accepter les limites, parce que vous vivez en société, répond Ludovine de la Rochère. Jean-Michel Blanquer a tenté de définir la tenue. Il aurait pu dire 'une tenue adaptée' et le bon sens fait que l'on sait ce que c'est. Chacun a le sens des responsabilités. Si, cela peut déranger les autres que le pantalon soit baissé. Le prof s'habille aussi de manière adaptée."

Interrogé par Pascal Praud, Mathieu Devlaminck "ne voit pas en quoi un short et des tongs sont un problème en cours de français. Je ne vois pas en quoi ça empêche de faire cours, je ne vois pas en quoi ça empêche d'étudier."



"C'est pour cela que c'est très difficile, parce que ce que vous dites n'est pas faux, reconnait Pascal Praud. Mais en même temps, il y a des codes du vivre ensemble qui font qui si tout le monde s'habille comme il veut... Il peut en avoir un qui arrive habillé en Zorro".



"Ces codes-là ne s'imposent pas, ils s'expliquent, estime Mathieu Devlaminck. L'école est là pour expliquer."